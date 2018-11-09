Тимошенко у Запоріжжі заявила, що забезпечить розвиток високотехнологічних підприємств

Фото: Юлія Тимошенко у Запоріжжі (прес-служба)

Тимошенко відвідала АТ "Мотор Січ"

Нова влада сприятиме роботі високотехнологічних виробництв, зробить кредити для бізнесу доступними, заводи отримуватимуть державні замовлення та допомогу в пошуку ринків збуту в інших країнах. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила після відвідання АТ "Мотор Січ", повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Мотор Січ" абсолютно з нуля робить українські гелікоптери на рівні світових стандартів. І це вражає! Це приклад того, що, насправді, є чим пишатися, як би важко не було. Якщо правильно управляти Україною, правильно побудувати систему фінансової підтримки високоінтелектуальних підприємств, то держава може стати однією з найсильніших у світі", – наголосила лідер "Батьківщини".

Вона подякувала працівникам виробництва за те, що в умовах "протидії влади Порошенка" вони змогли побудувати сучасно оснащений український гвинтокрил та отримати європейський сертифікат.

Тимошенко пишається тим, що "Мотор Січ" та тисячі підприємств бережуть славу та марку України як інтелектуальної держави попри хаос в економіці.

"Треба припинити корупцію, неефективне управління країною, викоренити байдужість влади до українських підприємств та української економіки. Ми можемо це вирішити", – підсумувала Тимошенко.