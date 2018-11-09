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Тимошенко у Запоріжжі заявила, що забезпечить розвиток високотехнологічних підприємств

Новини » Політика    09.11.2018 - 15:15
Фото: Юлія Тимошенко у Запоріжжі (прес-служба)
Фото: Юлія Тимошенко у Запоріжжі (прес-служба)

Тимошенко відвідала АТ "Мотор Січ"

Нова влада сприятиме роботі високотехнологічних виробництв, зробить кредити для бізнесу доступними, заводи отримуватимуть державні замовлення  та допомогу в пошуку ринків збуту в інших країнах. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила після відвідання  АТ "Мотор Січ", повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Мотор Січ"  абсолютно з нуля робить українські гелікоптери на рівні світових стандартів. І це вражає! Це приклад того, що, насправді, є чим пишатися, як би важко не було. Якщо правильно управляти Україною, правильно побудувати систему фінансової підтримки високоінтелектуальних підприємств, то держава може стати однією з найсильніших у світі", – наголосила лідер "Батьківщини".

Вона подякувала працівникам виробництва за те, що в умовах "протидії влади Порошенка" вони змогли побудувати сучасно оснащений український гвинтокрил та отримати європейський сертифікат.

Тимошенко у Запоріжжі заявила, що забезпечить розвиток високотехнологічних підприємств

Тимошенко пишається тим, що "Мотор Січ" та тисячі підприємств бережуть славу та марку України як інтелектуальної держави попри хаос в економіці.

"Треба припинити корупцію, неефективне управління країною, викоренити байдужість влади до українських  підприємств та  української  економіки. Ми можемо це вирішити", – підсумувала Тимошенко.

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