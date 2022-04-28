Тимошенко: замороженные активы России должны пойти на восстановление Украины

"Эти санкционные деньги могли бы помочь Украине восстановить разрушенную инфраструктуру, жизнь украинцев и дать колоссальный импульс для развития экономики", - считает Юлия Тимошенко.

По ее убеждению, получить эти средства абсолютно реально, и в большинстве парламентов мира уже внесены соответствующие законопроекты на эту тему, поэтому от украинской стороны требуется объединение усилий для стимулирования скорейшего принятия этих документов.

"Я призываю украинскую власть и дипломатию на всех уровнях включиться в переговорный процесс со всеми странами Запада, которые арестовали деньги РФ и ее банков и добиваться принятия специальных законов в соответствующих национальных парламентах, чтобы эти деньги поступили в Украину. У нас очень мало времени, нам нужны эти деньги сегодня", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Также она поблагодарила Конгресс США за принятое решение о продаже замороженных предметов роскоши российских подсанкционных олигархов и направления средств на помощь Украине.

"Это очень справедливое решение, однако этого недостаточно, чтобы восстановить те колоссальные убытки, которые нанесены нашему государству. Поэтому все украинские политики должны бороться, чтобы получить возможность забирать в пользу Украины те санкционные деньги, которые принадлежали российским банкам и РФ, а это уже исчисляется сотнями миллиардов долларов", - отметила Тимошенко.