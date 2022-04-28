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Тимошенко: заморожені активи Росії мають піти на відновлення України

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Всі дружні Україні держави мають конфіскувати гроші РФ та віддати їх на відновлення вітчизняної інфраструктури та підтримки українців, які внаслідок війни залишилися без житла й засобів для існування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко в ефірі "Єдиних новин".

"Ці санкційні гроші могли б допомогти Україні відновити зруйновану інфраструктуру, життя українців і дати колосальний імпульс для розвитку економіки", - вважає Юлія Тимошенко.

На її переконання, отримати ці кошти абсолютно реально, і в більшості парламентів світу вже внесені відповідні законопроєкти на цю тему, тож від української сторони потрібне об’єднання зусиль для стимулювання якнайшвидшого ухвалення цих документів.

"Я закликаю українську владу й дипломатію на всіх рівнях включитися в переговорний процес з усіма країнами Заходу, які заарештували гроші РФ і її банків та добиватися ухвалення спеціальних законів у відповідних національних парламентах, щоб ці гроші надійшли в Україну. У нас дуже мало часу, нам потрібні ці гроші сьогодні", - наголосила лідер "Батьківщини".

Також вона подякувала Конгресу США за ухвалене рішення про продаж заморожених предметів розкоші російських підсанкційних олігархів і спрямування коштів на допомогу Україні.

"Це дуже справедливе рішення, однак цього недостатньо, щоб відновити ті колосальні збитки, які завдані нашій державі. Тому всі українські політики мають боротися, щоб отримати можливість забирати на користь України ті санкційні гроші, які належали російським банкам і РФ, а це вже вираховується сотнями мільярдів доларів", - зазначила Тимошенко.

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