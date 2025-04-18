Тимошенко закликала скасувати призначений на Страсну пʼятницю ЛГБТ-кінофестиваль

Організаторам ЛГБТ-кінофестивалю, який повинен початись у Страсну п'ятницю, варто визнати свою помилку та скасувати захід.

Про це заявила лідер партії "Батьківщина" та народний депутат України Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook .

"Знаєте, як буквально виглядає "нічого святого"? Це ЛГБТ-кінофестиваль у Страсну п'ятницю та протягом великодніх свят. Надто – у дні, коли ховають загиблих від останніх жорстоких ворожих обстрілів", - зазначила Тимошенко.

За словами народного депутата, важливо розуміти, хто вирішив проводити такі заходи саме у ці дні та хто дав на це дозвіл, і чи не варто організаторам визнати свою помилку та скасувати захід.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Львові повинен розпочатись ЛГБТ-кінофестиваль. У частини українців дата початку заходу викликала обурення, адже вона припадає на Страсну п'ятницю.