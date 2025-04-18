Тимошенко призвала отменить назначенный на Страстную пятницу ЛГБТ-кинофестиваль

Организаторам ЛГБТ-кинофестиваля, который должен начаться в Страстную пятницу, стоит признать свою ошибку и отменить мероприятие.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" и народный депутат Украины Юлия Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook .

"Знаете, как буквально выглядит "ничего святого"? Это ЛГБТ-кинофестиваль в Страстную пятницу и в течение пасхальных праздников. Особенно - в дни, когда хоронят погибших от последних жестоких вражеских обстрелов", - отметила Тимошенко.

По словам народного депутата, важно понимать, кто решил проводить такие мероприятия именно в эти дни и кто дал на это разрешение, и не стоит ли организаторам признать свою ошибку и отменить мероприятие.

Напомним, сегодня, 18 апреля, во Львове должен начаться ЛГБТ-кинофестиваль. У части украинцев дата начала мероприятия вызвала возмущение, ведь она приходится на Страстную пятницу.