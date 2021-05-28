Тимошенко: мы заблокировали попытку власти забрать у украинцев по 60 млн грн в год

"Сегодня на заседании социального комитета Верховной рады был большой скандал. За 15 минут до начала заседания был внесен законопроект 2683 о так называемых "частных пенсионных фондах". Этим документом "слуги" вводят дополнительные налоги: 2% на работодателя и 2% дополнительно к подоходного налога на всех работающих в Украине. И эти деньги перечисляют в частный пенсионный фонд. В этом законе нет ни одного упоминания ни о контроле, ни об ответственности, ни о том, как будут защищены деньги", - заявила Тимошенко.

По ее словам, несмотря на имеющееся заключение антикоррупционного комитета, который не рекомендовал этот документ к принятию из-за значительных коррупционных рисков, председатель социального комитета призвала поддержать этот проект.

"Она так и сказала, что "мы сейчас этот закон примем, в зале все за него проголосуют", потому что есть команда президента, а затем антикоррупционный комитет свое решение изменит", - добавила Тимошенко.

Она также отметила, что мировая практика частных пенсионных фондов предполагает добровольность, а за то, что украинцы не доверяют подобным структурам, их хотят заставить платить свои средства в ненадежные организации.

"Посчитаем: годовой фонд заработной платы по всей стране примерно составляет 1,5 триллиона гривен. 4% от этой суммы - это будет 60 млрд грн. Вы можете представить масштаб коррупции, которая происходит? Такую сумму в год будет получать какой-то частный пенсионный фонд, который будет собирать налоги со всех работающих и работодателей и использовать эти средства по своему усмотрению", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Вместо правильной пенсионной реформы, которая нужна украинцам, по убеждению Тимошенко, власть фактически вводит дополнительные налоги.

"Мы провалили этот закон, мы не дали им его принять. Но на этом мы не остановимся - мы обязательно напишем заявления о преступлении во все силовые структуры, и самое главное - в НАБУ", - резюмировала Тимошенко.