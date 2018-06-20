Тимошенко выступила за усиление давления на Россию

Тимошенко уверена, что Порошенко, который обещал за 2 недели закончить войну, не имеет права идти на выборы

Давление на Россию нужно усиливать до возвращения аннексированных и оккупированных ею территорий. Об этом заявила лидер "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время видеоконференции в Facebook.

Вживую. Ответы на 10 самых важных вопросов относительно "Нового курса" от пользователей Facebook Опубликовано Юлией Тимошенко 20 июня 2018 г.

"Ни один украинец и я как украинка не успокоимся, пока не будут возвращены Украине Крым и Донбасс", – подчеркнула она.

По ее словам, путь к возвращению своих территорий заключается в проведении переговорного процесса на базе Будапештского меморандума: "Нужно проводить не фейковый, не тот, который затянул войну практически на 4 года, а настоящий переговорный процесс на базе Будапештского меморандума, на уровне лидеров наций".

Тимошенко также считает необходимым усилить давление и санкции на страну-агрессора Россию и создать сильную армию, которая защитит Украину.

"Надо иметь сильную армию, чтобы никто даже не подумал посягнуть на территорию Украины", – сказала политик и заверила, что во время своего премьерства прилагала все усилия для создания профессиональной армии, но "тогдашний президент назвал это утопией и меня заветовали".

Комментируя вопрос развития Донбасса после победы над Россией, она отметила, что вернуть жизнь на оккупированные территории – "это наша задача".

"Именно сейчас, еще до президентских выборов, надо начать переговоры о создании международного фонда возрождения и развития Донбасса. Я убеждена, и Крым мы вернем. Все, кто давал гарантии Украине неприкосновенности наших границ в Будапештском меморандуме, должны вместе с нами поднять демократический мир, чтобы создать фонды возрождения и развития оккупированных территорий", – убеждена парламентарий.

Кроме того, заявила Тимошенко, действующий президент, который говорил, что за 2 недели закончит войну, не имеет права идти на избирательную кампанию, пока не выполнит обязательства.

"Это его обязанность сегодня. Потеря десятков тысяч людей свидетельствует о том, что пустые обещания подменены не миром, а зарабатыванием на крови. За это надо будет отвечать!", – подчеркнула она.

Тимошенко поблагодарила всех, кто покинул оккупированные территории и поехал на родную землю в поисках защиты.

Напомним, сегодня Тимошенко также заявила, что будет баллотироваться в президенты в 2019 году.