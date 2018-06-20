Тимошенко виступила за посилення тиску на Росію

Тимошенко впевнена, що Порошенко, який обіцяв за 2 тижні закінчити війну, не має права йдти на вибори

Тиск на Росію потрібно посилювати до повернення анексованих та окупованих нею територій. Про це заявила лідер "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час відеоконференції у Facebook.

Наживо. Відповіді на 10 найважливіших запитань щодо "Нового курсу України" від користувачів Facebook Опубліковано Юлією Тимошенко 20 червня 2018 р.

"Жоден українець і я як українка не заспокоїмося, доки не будуть повернуті Україні Крим і Донбас", – наголосила вона.

За її словами, шлях до повернення своїх територій полягає у проведенні переговорного процесу на базі Будапештського меморандуму: "Потрібно проводити не фейковий, не той, який затягнув війну практично на 4 роки, а справжній переговорний процес на базі Будапештського меморандума, на рівні лідерів націй".

Тимошенко також вважає за необхідне посилити тиск і санкції на країну-агресора Росію та створити сильну армію, яка захистить Україну.

"Треба мати сильну армію, щоб ніхто навіть не подумав зазіхнути на територію України", – сказала політик і запевнила, що під час свого прем’єрства докладала всіх зусиль для створення професійної армії, але "тодішній президент назвав це утопією і мене заветували".

Коментуючи питання щодо розвитку Донбасу після перемоги над Росією, вона зазначила, що повернути життя на окуповані території – "це наше завдання".

"Саме зараз, ще до президентських виборів, треба розпочати переговори про створення міжнародного фонду відродження і розвитку Донбасу. Я переконана, і Крим ми повернемо. Усі, хто давав гарантії Україні недоторканності наших кордонів у Будапештському меморандумі, мають разом з нами підняти демократичний світ, щоб створити фонди відродження і розвитку окупованих територій", – переконана парламентарій.

Окрім того, заявила Тимошенко, чинний президент, який казав, що за 2 тижні закінчить війну, не має права йти на виборчу кампанію, поки не виконає зобов’язання.

"Це його обов’язок сьогодні. Втрата десятків тисяч людей свідчить про те, що порожні обіцянки підмінені не миром, а зароблянням на крові. За це треба буде відповідати!", – наголосила вона.

Тимошенко подякувала всім тим, хто залишив окуповані території та поїхав на рідну землю шукати захисту.

Нагадаємо, сьогодні Тимошенко також заявила, що балотуватиметься у президенти у 2019 році.