Тимошенко: выполнить решение суда и снизить тарифы сможет только "Батькивщина"

Фото: Юлия Тимошенко (из открытых источников)

Тимошенко отметила, что каждый голос на выборах в Раду за "Батькивщину" - это голос за снижение тарифов

Каждый голос на досрочных парламентских выборах за "Батькивщину" - это голос за снижение тарифов, потому что никто другой не готов выполнять решение суда, который признал повышение цен на газ для населения незаконным. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила в прямом эфире на телеканале NewsOne.

Отвечая на вопрос ведущего, как "Батькивщина" будет действовать, после того как президент отказался отменять решение правительства и снижать цену на тарифы до уровня 2016 года, она ответила: "Мы уже действуем. Мы добились решения суда о признании повышения цены незаконным. И теперь готовы и знаем, как его воплотить в жизнь".

Лидер партии пожалела, что президент так и не воспользовался возможностью снизить цены своим решением, и подчеркнула, что остался единственный способ довести дело до конца - получать голоса на выборах, формировать в новом парламенте коалицию действий и отменять незаконное подорожание решением нового правительства.

"Мы понимаем, что сделать это может только "Батькивщина", подчеркнула Тимошенко и отметила, что за грабеж людей обязательно должны ответить те, кто освящал противозаконные действия.

Во время обсуждения вопроса в студии зрители могли ответить на вопрос "Что мешает властям снизить тарифы?". 38% выбрали ответ - "нехватка политической воли", 62% - "зависимость от олигархов".