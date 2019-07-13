Тимошенко: виконати рішення суду та знизити тарифи зможе лише "Батьківщина"

Фото: Юлія Тимошенко (з відкритих джерел)

Тимошенко зазначила, що кожен голос на виборах в Раду за "Батьківщину" - це голос за зниження тарифів

Кожен голос на дострокових парламентських виборах за "Батьківщину" - це голос за зниження тарифів, бо ніхто інший не готовий виконувати рішення суду, який визнав підвищення цін на газ для населення незаконним. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила в прямому ефірі на телеканалі NewsOne.

Відповідаючи на запитання ведучого, як "Батьківщина" діятиме, після того як президент відмовився скасовувати рішення уряду і знижувати ціну на тарифи до рівня 2016 року, вона відповіла: "Ми вже діємо. Ми домоглися рішення суду про визнання підвищення ціни незаконним. І тепер готові та знаємо, як його втілити в життя".

Лідер партії пошкодувала, що президент так і не скористався можливістю знизити ціни своїм рішенням, і наголосила, що залишився єдиний спосіб довести справу до кінця - здобувати голоси на виборах, формувати в новому парламенті коаліцію дій і скасовувати незаконне подорожчання рішенням нового уряду.

"Ми розуміємо, що зробити це може лише "Батьківщина", наголосила Тимошенко і зауважила, що за грабунок людей мають обов’язково відповісти ті, хто освячував протизаконні дії.

Під час обговорення питання в студії глядачі могли відповісти на запитання "Що заважає владі знизити тарифи?". 38% обрали відповідь - "брак політичної волі", 62% - "залежність від олігархів".