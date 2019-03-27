Тимошенко выходит во второй тур с Зеленским, - социология

Во второй тур президентских выборов 2019 выходят Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитической группой "Социопрогноз" по заказу Института анализа и прогнозирования.

За последние недели лидер "Батькивщины" увеличила свою поддержку, и сегодня опережает Петра Порошенко на 2%.

Поддержать Владимира Зеленского 31 марта готовы 29% граждан из числа тех, кто определился и будет голосовать, Юлии Тимошенко свои голоса отдадут 18,7%.

Нынешнему президенту Петру Порошенко стоит рассчитывать на 16,5%, Юрию Бойко – на 12,6%. у Анатолия Гриценко - 8,9% рейтинга.

Общенациональный опрос проводился с 19 по 26 марта 2019 года во всех областях Украины и г. Киеве Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз" при поддержке Киевского пресс-клуба.

Всего опрошено 2000 респондентов. Метод получения информации: индивидуальное интервью (один на один) по месту жительства человека. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.