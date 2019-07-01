Тимошенко: выборы в ОТО подтвердили лидерство "Батькивщины" среди партий

"Батькивщина" победила на очередных выборах в 66 ОТО, которые состоялись 30 июня, с результатом 41%. Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко на брифинге по итогам Согласительного совета глав депутатских фракций и комитетов, передает РБК-Украина.

"Если взять проценты от всех кандидатов от существующих партий, то "Батькивщина" получила 41%. БПП – 5 место с результатом 5%. Вот вам пример, чего стоит Порошенко, когда нет админресурса. Вот реальная картина, когда не подделывали, не подбрасывали, не подкупали и не подавляли админресурсом", – подчеркнула она.

Политик поблагодарила свою команду "Батькивщина" и людей за поддержку: "Клановая система имеет все каналы телевидения, финансы, власть, админресурс. Эта система сильна, но мы не сдаемся. Мы продолжаем нашу борьбу! Я верю, что в стране все будет хорошо".

Тимошенко напомнила, что по данным опроса, которое проводило МЦПИ, "Батькивщина" возглавила топ-20 эффективных и активных партий Украины. Во время анализа партий в расчет брали 4 индекса: электоральная активность, электоральная эффективность, формирование программно-проблемных активностей, а также информационная активность.