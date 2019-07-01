Тимошенко: вибори в ОТГ засвідчили лідерство "Батьківщини" серед партій

"Батьківщина" здобула перемогу на чергових виборах в 66 ОТГ, які відбулися 30 червня, з результатом 41%. Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко на брифінгу за підсумками Погоджувальної ради голів депутатських фракцій та комітетів, передає РБК-Україна.

"Якщо взяти відсотки від усіх кандидатів від існуючих партій, то "Батьківщина" отримала 41%. БПП – 5 місце з результатом 5%. От вам приклад, чого вартий Порошенко, коли нема адмінресурсу. От реальна картина, коли не фальшували, не підкидали, не підкуповували та не пригнічували адмінресурсом", – наголосила вона.

Політик подякувала всій команді "Батьківщина" та людям за підтримку: "Кланова система має все – канали телебачення, фінанси, владу, адмінресурс. Ця система сильна, але ми не здаємося. Ми продовжуємо нашу боротьбу! Я вірю, що в країні все буде добре".

Тимошенко нагадала, що за даними опитування, яке проводило МЦПД, "Батьківщина" очолила топ-20 ефективних та активних партій України. Під час аналізу партій до уваги брали 4 ключових індекси: електоральна активність, електоральна ефективність, формування програмно-проблемних активностей, а також інформаційна активність.