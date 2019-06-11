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Тимошенко: на выборах в Раду украинцы будут выбирать нового премьера

Новости » Выборы 2019    11.06.2019 - 20:35
Тимошенко: на выборах в Раду украинцы будут выбирать нового премьера
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Новый премьер должен будет действовать немедленно, убеждена Тимошенко

Украинцы на выборах 21 июля будут выбирать не только парламент, но и нового премьер-министра. Об этом заявила Юлия Тимошенко в прямом эфире на телеканале "Украина", передает РБК-Украина.

"Не коалиция будет избирать премьера. Во главе каждой политической силы, которая идет в Верховную раду стоит кандидатура премьер-министра. И будет тот премьер, которого изберет народ, 21 июля. А парламент может только констатировать, что пришла та политическая сила, которую избрал народ и во главе стоит премьер-министр. Не в должностях дело – большие вызовы стоят перед страной и надо действовать незамедлительно", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Тимошенко также отметила, что после выборов ее политическая сила хочет создать в новой Верховной раде коалицию действий.

"Наша команда наработала за 5 лет настоящую стратегию, как будет возрождать Украину и жизни людей – Новый курс. Мы предлагаем сделать его коалиционным соглашением. Оно реально за очень короткий срок может дать людям результат. И мы взяли из нашей программы самые необходимые шаги. Если мы сможем войти в коалицию и совместно формировать правительство вместе со "Слугой народа", то есть программа, которая может многое сделать за 100 дней", – заверила она.

В частности, речь идет о новом налоговом кодексе, снижении тарифов: "И в пенсионном обеспечении надо сделать то, что нужно людям. Надо начать "Контрабанда, стоп!".

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