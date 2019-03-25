Тимошенко о выборах: наше будущее - в наших руках

Фото: Юлия Тимошенко в Лубнах (ba.org.ua)

Тимошенко считает, что на этих выборах важно не дать ни одного голоса власти

Президентские выборы – это возможность остановить унижение Украины и дать ей шанс на становление. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Лубнах Полтавской области.

По ее словам, после Революции достоинства люди потеряли веру в то, что в стране что-то изменится к лучшему, ведь 144 реформы властей не привели к улучшению жизни людей. К тому же, так и не было осуществлено ни одного преобразования, которое бы соответствовало европейским стандартам, считает лидер "Батькивщины".

Она отметила, что сейчас из страны уезжает креативный класс и профессионалы. Именно поэтому задача нового президента – вернуть доверие людей и создать все условия для реализации каждого на Родине, бороться за интеллект нации, наголосила Тимошенко.

"Или мы делаем Украину конкурентом в мире в борьбе за свой народ, или через 5 лет у нас будут независимость, гимн, флаг, но не будет кому страну поднимать. Мы пришли к той черте, когда президентские выборы – это не выборы, это быть или не быть Украине", – отметила политик.

По словам Тимошенко, Новый курс – как раз является такой четкой стратегией, которая нужна для возрождения и становления страны.

В документе прописано, как провести инвентаризацию и правильно распоряжаться нашими богатствами, восстановить промышленность, как создать 2,5 млн фермерских хозяйств в Украине и как продавать не сырье, а готовую продукцию.

Кроме того, Новый курс предусматривает введение медицинского страхования.

"Работодатели за счет снижения налогового давления будут платить обязательную страховку для работающих, а для пенсионеров и детей, нетрудоспособных страховку будет платить государство. На здравоохранение у нас будет гораздо больше финансов, чем есть сегодня. И за полгода мы получим нормальную работают страховую медицину", – сказала лидер "Батькивщины".

новая власть должна создать персонифицированную пенсионную систему. Так, Тимошенко сообщила, что взносы человека будут перечисляться на его частный пенсионный счет в государственном банке, где всю жизнь будут накапливаться деньги и банк будет платить депозиты. Пенсии для тех, кто имеет минимальный стаж, будут не ниже, чем прожиточный минимум – 4425 грн, добавила кандидат в президенты.

"В Украине существует закон и Конституция, которые предусматривают, что нельзя людям платить меньше минимального прожиточного уровня (сегодня бюджетом закреплено 4425 грн). Поэтому ни одному пенсионеру нельзя платить меньше за 4425 грн", – возмутилась она.

По мнению Тимошенко, новый президент также должен направить газ собственной добычи на потребности населения и снизить его стоимость вдвое.

Тимошенко в очередной раз подчеркнула, что крайне важно на этих выборах не дать ни одного голоса этой власти, "ибо это перечеркнет будущее Украины".

"Мы вместе с демократическими кандидатами не дадим сфабриковать результаты выборов. Я хочу, чтобы все верили: наше будущее – в наших руках. Мы знаем, как поднимать страну и мы ее поднимем!", – заявила лидер "Батькивщины".