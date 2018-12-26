Тимошенко во втором туре выборов побеждает всех соперников, - социология

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Во втором туре поддержать Тимошенко готовы 34% избирателей

Во втором туре выборов президента Украины лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко выигрывает у всех своих вероятных противников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты масштабного социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

По данным социологов, во втором туре Юлию Тимошенко готовы поддержать 34% избирателей. Петру Порошенко свои голоса собираются отдать почти вдвое меньше - лишь 18%.

"Пока неизвестно, кто попадает во второй тур выборов вместе с Юлией Тимошенко, которая является безусловным лидером. Мы поставили 4 варианта пар: Тимошенко-Порошенко, Тимошенко-Бойко, Тимошенко-Гриценко, Тимошенко-Зеленский. И видим, что Тимошенко побеждает во всех парах. У Порошенко и Бойко она выигрывает в два раза", - отметил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович на пресс-конференции.

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенного методом личного интервью, приняли участие 40 000 респондентов, по 1600 в каждой области Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры каждой области. Погрешность на уровне Украины составляет не более 0.5%.