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Тимошенко в другому турі виборів перемагає усіх суперників, - соціологія

Новини » Вибори 2019    26.12.2018 - 14:26
Тимошенко в другому турі виборів перемагає усіх суперників, - соціологія
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

У другому турі підтримати Тимошенко готові 34% виборців

У другому турі виборів президента України лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко виграє у всіх своїх імовірних супротивників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати масштабного соціологічного дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

За даними соціологів, у другому турі Юлію Тимошенко готові підтримати 34% виборців. Петру Порошенку свої голоси збирається віддати майже вдвічі менше - лише 18%.

"Поки що невідомо, хто потрапляє до другого туру виборів разом із Юлією Тимошенко, яка є безумовним лідером. Ми поставили 4 варіанти пар: Тимошенко-Порошенко, Тимошенко-Бойко, Тимошенко- Гриценко, Тимошенко-Зеленський.  І бачимо, що Тимошенко перемагає в усіх парах. У Порошенка і Бойка вона виграє в два рази", - зазначив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексiй Антипович на прес-конференції.

Опитування проводилось з 16 листопада по 9 грудня 2018 року. У дослідженні, здійсненого за методом особистого інтерв’ю, взяли участь 40 000 респондентів, по 1600 у кожній області України (окрім окупованих територій Криму та Донбасу). Вибірка сформована з урахуванням вікової й гендерної структури кожної області. Похибка на рівні України становить не більше 0.5%.

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