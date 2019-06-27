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Тимошенко встретилась с поверенным в делах США

Новости » Политика    27.06.2019 - 16:52
Тимошенко встретилась с поверенным в делах США
Фото: встреча Тимошенко и Тейлора (ba.org.ua)

Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине

В четверг, 27 июня, председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с вновь назначенным временно поверенным в делах США в Украине, послом Уильямом Тейлором. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы очень счастливы видеть вас вновь. Это очень хорошая новость, что в эти времена вызовов для нашего государства вы взяли на себя эту миссию – представлять правительство США в наши стране", – подчеркнул Тимошенко.

"Я очень рад быть снова в Украине. США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы и в дальнейшем будем помогать вашему государству", – заявил посол.

Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине и вопросы сотрудничества между США и нашим государством.

Тимошенко подчеркнула острую необходимость борьбы с коррупцией в Украине и проведении реформ.

Речь шла также о ситуации на Востоке нашего государства и вопросы, связанные с аннексией Крыма. В частности, защита прав и свобод вынужденных переселенцев.

Во встрече также приняли участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

Отметим, что перед последним назначением посол Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

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