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Тимошенко: восстановление учебных заведений должно стать приоритетом для Украины

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Юлия Бойко

Учебный процесс не должен останавливаться ни на день, поэтому главная задача власти - обеспечить скорейшее восстановление разрушенных в результате российской агрессии зданий учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook.

По ее словам, фракция "Батькивщина" будет инициировать, чтобы на восстановление учебных заведений в Государственном бюджете на 2023 год была предусмотрена отдельная статья расходов.

"Украинцы уже поразили мир силой духа. После победы должны показать чудеса в возрождении страны. А в таком непростом деле образованная молодежь - главный залог успеха", - написала Тимошенко.

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