RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тимошенко: відновлення закладів освіти має стати пріоритетом для України

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Юлія Бойко

Навчальний процес не повинен зупинятися ані на день, тому головне завдання влади - забезпечити якнайшвидшу відбудову зруйнованих внаслідок російської агресії будівель закладів освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у Facebook.

За її словами, фракція "Батьківщина" ініціюватиме, щоб на відновлення закладів освіти у Державному бюджеті на 2023 рік була передбачена окрема стаття видатків.

"Українці вже вразили світ силою духу. Після перемоги мусимо показати дива у відродженні країни. А в такій непростій справі освічена молодь - головна запорука успіху", - написала Тимошенко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тимошенкошкола