Тимошенко: вопрос о составе коалиции - к команде президента

"Батькивщина" будет служить стране и интересам людей, где бы она не была: в коалиции или нет. Об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции по результатам выборов в Верховную раду, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Как отмечается, у команды Тимошенко есть стратегический план возрождения и становления Украины и она будет воплощать его в дальнейшем.

"Наша команда состоит из профессионалов и мы умеем строить страну. Мы - одна из немногих партий, которая имеет пошаговый стратегический план возрождения и становления Украины. Мы 20 лет отдавали силы и опыт Украине, и мы это будем продолжать делать и в дальнейшем", - подчеркнула она.

В то же время она отметила, что на парламентских выборах партия президента Владимира Зеленского получила первое место и сегодня именно в ее руках инициатива и ответственность за формирование коалиции.

"Они будут принимать решение, с кем создавать коалицию, кого выдвигать на должность премьер-министра и министров", - заявила председатель партии и поздравила команду президента с победой.

На вопрос, с кем из партий, которые сейчас попадают в парламент, "Батькивщина" готова объединяться, Тимошенко отметила, что речь может идти о коалиции лишь со "Слугой народа" и "Голосом".