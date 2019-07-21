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Тимошенко: питання про склад коаліції - до команди президента


Тимошенко зазначила, що "Батьківщина" служитиме Україні та інтересам людей

"Батьківщина" служитиме країні та інтересам людей, де б вона не була: в коаліції чи ні. Про це лідер політсили Юлія Тимошенко заявила на прес-конференції за результатами виборів до Верховної ради, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Як зазначається, команда Тимошенко має стратегічний план відродження та становлення України і втілюватиме його надалі.

"Наша команда складається з професіоналів і ми вміємо будувати країну. Ми - одна з небагатьох партій, яка має покроковий стратегічний план відродження та становлення України. Ми 20 років віддавали сили та досвід Україні, і ми це продовжуватимемо робити й надалі", - наголосила вона.

Водночас вона зауважила, що на парламентських виборах партія президента Володимира Зеленського здобула перше місце і сьогодні саме в її руках ініціатива та відповідальність за формування коаліції.

"Вони ухвалюватимуть рішення, з ким коаліцію створювати, кого висувати на посаду прем’єр-міністра та міністрів", - заявила голова партії та привітала команду президента з перемогою.

На запитання, з ким із партій, які наразі потрапляють до парламенту, "Батьківщина" готова об’єднуватися,  Тимошенко зазначила, що мова може йти про коаліцію лише зі "Слугою народу" та "Голосом".

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