Тимошенко: власть срывает рассмотрение "земельного" представления "Батькивщины"

"Учитывая, что в Конституционном суде, по моим оценкам, все же есть большинство, чтобы признать этот закон неконституционным, сегодня по поручению президента Управления государственной охраны силой помешало участия в судебном заседании двух судей - председателю КСУ Александру Тупицькому и судьи КСУ Александру Косминину. Это сделано, чтобы не допустить принятия Конституционным судом законного решения о неконституционности распродажи сельскохозяйственной земли", - убеждена Тимошенко.

По ее словам, именно из-за отсутствия двух судей КСУ председательствующий по делу был вынужден перенести рассмотрение дела на не определенный пока срок.

"То, что происходит за кулисами суда, переходит все разрешенные границы. Таким образом сдается украинская земля иностранным корпорациям и банкам. Но мы не планируем сдаваться. Мы идем вперед. Если КСУ, президент, ЦИК будут действовать неконституционно, то мы будем объединять народ и защищать национальные интересы на площадях", - заверила лидер "Батькивщины".

Уже сейчас, по ее убеждению, люди поняли, что принятые "земельные" законы прямо угрожают существованию государства. Именно поэтому сегодня тысячи людей, в том числе представители общественных организаций, фермерских ассоциаций, аграрии, фермеры, собравшиеся под зданием КСУ, чтобы выразить свою поддержку в защиту украинской земли.

"Мы не остановим нашу борьбу! И я верю, что украинский народ сохранит свое право быть хозяевами на своей земле. Защитим землю - защитим Украину", - резюмировала Юлия Тимошенко.