Тимошенко: влада зриває розгляд "земельного" подання "Батьківщини"

"Враховуючи, що в Конституційному суді, за моїми оцінками, все ж таки є більшість, щоб визнати цей закон неконституційним, сьогодні за дорученням президента Управління державної охорони силоміць завадило участі у судовому засіданні двох суддів - Голові КСУ Олександру Тупицькому і судді КСУ Олександру Космініну. Це зроблено, щоб не допустити ухвалення Конституційним судом законного рішення про неконституційність розпродажу сільськогосподарської землі", - переконана Тимошенко.

За її словами, саме через відсутність двох суддів КСУ головуючий у справі був вимушений перенести розгляд справи на не визначений наразі термін.

"Те, що відбувається за лаштунками суду, переходить всі дозволені межі. Таким чином здається українська земля іноземним корпораціям і банкам. Але ми не плануємо здаватися. Ми йдемо вперед. Якщо КСУ, президент, ЦВК діятимуть неконституційно, то ми будемо об’єднувати народ і захищати національні інтереси на площах", - запевнила лідер "Батьківщини".

Вже зараз, на її переконання, люди зрозуміли, що ухвалені "земельні" закони прямо загрожують існуванню держави. Саме тому сьогодні тисячі людей, зокрема представники громадських організацій, фермерських асоціацій, аграрії, фермери, зібралися під будівлею КСУ, щоб висловити свою підтримку на захист української землі.

"Ми не зупинимо нашу боротьбу! І я вірю, що український народ збереже своє право бути господарями на своїй землі. Захистимо землю - захистимо Україну", - резюмувала Юлія Тимошенко.