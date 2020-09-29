Тимошенко: власть сознательно срывает рассмотрение в Конституционном суде закона о рынке земли

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Власть сознательно пошла на нарушение закона, чтобы сорвать рассмотрение Конституционным судом ходатайство о конституционности закона о рынке земли.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам первого заседания Конституционного суда Украины относительно незаконности открытия рынка земли.

"Сегодня вместо рассмотрения дела в Конституционном суде, по сути, мы увидели одну очевидную вещь - президенты в стране меняются, а мошеннические приемы остаются такими, как были все времена. Для того, чтобы сорвать заседание Конституционного суда два представители президента "случайно" не смогли явиться на это заседание", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, это грубое препятствование правосудию и попытка сорвать заседание суда.

"Такие действия означают, что все причастные к протягиванию документа, понимают, что закон неконституционный, что процедуры, которые сопровождали его принятия, являются незаконными, и они точно знают - если будет беспристрастное, объективное рассмотрение дела в суде, этот закон имеет все основания быть признанным неконституционным", - добавила Тимошенко.

Однако, она убеждена, борьба за сохранение украинской земли, сегодня вступает в решительный этап, и сейчас есть реальная возможность отменить закон о распродаже земли.

"Я хочу верить, что Конституционный суд, который сейчас шаг за шагом, на мой взгляд, становится реально независимым конституционным судом, даст возможность услышать всем убийственные аргументы, что сегодня делают с Украиной в направлении продажи сельскохозяйственной земли", - констатировала Тимошенко.

Напомним, 29 сентября Конституционный суд Украины отложил рассмотрение ходатайства о конституционности закона о рынке земли. На заседание не смог явиться представитель президента в суде.

Как известно, в мае партия "Батькивщина" внесла в Конституционный суд представление относительно неконституционности закона о распродаже украинской земли.

Закон о рынке земли парламент принял 31 марта 2020 года. Согласно документу, рынок земли полноценно заработает с 1 июля 2021 года.