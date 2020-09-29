Тимошенко: влада свідомо зриває розгляд в Конституційному суді закону про ринок землі

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Влада свідомо пішла на порушення закону, аби зірвати розгляд Конституційним судом клопотання щодо конституційності закону про ринок землі.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами першого засідання Конституційного суду України щодо незаконності відкриття ринку землі.

"Сьогодні замість розгляду справи в Конституційному суді, по суті, ми побачили одну очевидну річ - президенти в країні змінюються, а шахрайські прийоми залишаються такими, як були всі часи. Для того, щоб зірвати сьогодні засідання Конституційного суду два представники президента "випадково" не змогли з’явитися на це засідання", - заявила Тимошенко.

На її думку, це грубе перешкоджання правосуддю й спроба зірвати засідання суду.

"Такі дії означають, що всі причетні до протягування документу, розуміють, що закон неконституційний, що процедури, які супроводжували його ухвалення, є незаконними, й вони точно знають - якщо буде неупереджений, об’єктивний розгляд справи у суді, цей закон має всі підстави бути визнаним неконституційним", - додала Тимошенко.

Однак, вона переконана, боротьба за збереження української землі, сьогодні вступає у рішучий етап, і зараз є реальна можливість скасувати закон про розпродаж землі.

"Я хочу вірити, що Конституційний суд, який зараз крок за кроком, на мій погляд, стає реально незалежним конституційним судом, дасть можливість почути всім вбивчі аргументи, що сьогодні роблять з Україною в напрямку продажу сільськогосподарської землі", - констатувала Тимошенко.

Нагадаємо, 29 вересня Конституційний суд України відклав розгляд клопотання про конституційність закону про ринок землі. На засідання не зміг з'явитися представник президента в суді.

Як відомо, у травні партія "Батьківщина" внесла до Конституційного суду подання щодо неконституційності закону про розпродаж української землі.

Закон про ринок землі парламент прийняв 31 березня 2020 року. Згідно з документом, ринок землі запрацює з 1 липня 2021 року.