Тимошенко: власть скрывает реальную цену за газ в платежках

"Нам говорили, что люди не заплатят более 6 гривен 99 копеек. Но это не отвечает действительности, потому что платежки из регионов говорят, что никаких 6 гривен 99 копеек нет. Хотя и эта цена - колоссальная спекуляция", - заявила Тимошенко.

Она также утверждает, что в Украине начала действовать коррупционная схема, которая работает на продаже природного газа.

"Неизвестно, откуда взялись какие-то маленькие коммерческие предприятия, которые продают природный газ по спекулятивным ценам "налево". Мы не государственный аудит и не Генеральная прокуратура, но обнаружили множество таких предприятий, которые продают людям газ втридорога", - отметила Тимошенко.

Она убеждена, что отечественный газ вполне реально продавать по 2,5 гривны, а газ из хранилищ - по 3 гривны. По ее мнению, парламент должен наконец навести порядок в тарифном вопросе и для этого сегодня есть все возможности.

"Мы подали законопроект 4680. Только две фракции - "Слуга народа" и "Европейская солидарность" - не подписались за его ускоренное рассмотрение. Если они подпишут, - у людей очень быстро будет газ по 3 гривны. Я думаю, это стоит того, чтобы напрячься и сделать что-то на пользу людям", - заявила Тимошенко.