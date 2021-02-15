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Тимошенко: влада приховує реальну ціну за газ у платіжках

Автор: РБК-Україна

Мінімальна вартість кубометру газу сьогодні перевищує 9 гривень. Розділивши платіжки на дві частини, влада по суті приховала реальну ціну.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу на погоджувальній раді лідерів депутатських фракцій та комітетів, продемонструвавши платіжки за газ, які отримали люди в різних регіонах України.

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"Нам казали, що люди не заплатять більш як 6 гривень 99 копійок. Але це не відповідає дійсності, тому що платіжки з регіонів говорять, що ніяких 6 гривень 99 копійок немає. Хоча і ця ціна - колосальна спекуляція", - заявила Тимошенко.

Вона також стверджує, що в Україні почала діяти корупційна схема, яка працює на продажі природного газу.

"Невідомо, звідки взялися якісь маленькі комерційні підприємства, які продають природний газ за спекулятивними цінами "наліво". Ми не державний аудит і не Генеральна прокуратура, але виявили безліч таких підприємств, які продають людям газ утридорога", - зауважила Тимошенко.

Вона переконана, що вітчизняний газ цілком реально продавати за 2,5 гривні, а газ зі сховищ - за 3 гривні. На її думку, парламент повинен нарешті навести лад у тарифному питанні й для цього сьогодні є всі можливості.

"Ми подали законопроєкт 4680. Лише дві фракції - "Слуга народу" і "Європейська солідарність" - не підписалися за його пришвидшений розгляд. Якщо вони підпишуть, - у людей дуже швидко буде газ по 3 гривні. Я думаю, це варте того, щоб напружитись і зробити щось на користь людям", - заявила Тимошенко.

Нагадаємо, на початку січня лідер "Батьківщини" запропонувала план подолання кризи, а також закликала місцевих депутатів вимагати від центральної влади негайного зниження ціни на газ.

На законодавчому рівні "Батьківщина" зареєструвала законопроект 4680, який має знизити ціну на газ для людей утричі. У ньому пропонується направити на потреби домогосподарств дешевий газ українського видобутку.

Імпортний газ, закачаний у сховища влітку за низькими цінами, пропонується продавати людям за ціною закупки, врахувавши лише витрати на його транспортування й зберігання.

Крім того, Тимошенко звернулася до прем’єр-міністра України із депутатським запитом, в якому вимагає надати інформацію щодо обсягів закачаного у підземні сховища газу і ціну його закупки, і тим самим довести, що влада не мала жодних підстав збільшувати тарифи, а навпаки - мала їх знизити.

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