Тимошенко: влада приховує реальну ціну за газ у платіжках

"Нам казали, що люди не заплатять більш як 6 гривень 99 копійок. Але це не відповідає дійсності, тому що платіжки з регіонів говорять, що ніяких 6 гривень 99 копійок немає. Хоча і ця ціна - колосальна спекуляція", - заявила Тимошенко.

Вона також стверджує, що в Україні почала діяти корупційна схема, яка працює на продажі природного газу.

"Невідомо, звідки взялися якісь маленькі комерційні підприємства, які продають природний газ за спекулятивними цінами "наліво". Ми не державний аудит і не Генеральна прокуратура, але виявили безліч таких підприємств, які продають людям газ утридорога", - зауважила Тимошенко.

Вона переконана, що вітчизняний газ цілком реально продавати за 2,5 гривні, а газ зі сховищ - за 3 гривні. На її думку, парламент повинен нарешті навести лад у тарифному питанні й для цього сьогодні є всі можливості.

"Ми подали законопроєкт 4680. Лише дві фракції - "Слуга народу" і "Європейська солідарність" - не підписалися за його пришвидшений розгляд. Якщо вони підпишуть, - у людей дуже швидко буде газ по 3 гривні. Я думаю, це варте того, щоб напружитись і зробити щось на користь людям", - заявила Тимошенко.