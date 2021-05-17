Тимошенко: власть пытается сорвать земельный референдум 

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания согласительного совета.

"Этот парламент проголосовал за распродажу украинской земли вопреки воле народа, потому что это фейковый парламент. Все эти голоса не имеют ничего общего с волей народа", - заявила Тимошенко.

По ее словам, последний социологический опрос группы "Рейтинг" подтвердил - абсолютное большинство украинцев хотят сами решить судьбу земли на референдуме и голосовать против распродажи.

"За то, чтобы провести референдум, выступают 77% людей в Украине. На него хотят прийти 75%, и 64% хотят проголосовать против продажи земли. Лишь около 30% думают, продавать землю или нет", - добавляет Тимошенко.

По ее информации, власть через ЦИК регистрирует фейковые инициативные группы для проведения референдумов по вопросам, которые команда "Батькивщины" планировала вынести на всеукраинское обсуждение.

"Они это делают для того, чтобы остановить настоящие референдумы. Вот вам и фейковое народовластие. Я хочу, чтобы президент знал, что это ему с рук не сойдет! Подписывая антиконституционные законы о распродаже сельскохозяйственной земли, он нарушил 11 статей Конституции Украины, это уголовное дело. И он предупрежден об этом моими письмами. Наша команда вместе с людьми будет добиваться проведения референдума. 22 мая мы организуем собрание инициативной группы по проведению референдума, которая уже насчитывает десятки тысяч людей. Мы будем бороться за землю", - резюмировала Тимошенко.