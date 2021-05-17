Тимошенко: власть пытается сорвать земельный референдум
Власть пытается сорвать земельный референдум, который организовывает партия "Батькивщина". Ради этого через ЦИК регистрируют фейковые инициативные группы.
Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания согласительного совета.
"Этот парламент проголосовал за распродажу украинской земли вопреки воле народа, потому что это фейковый парламент. Все эти голоса не имеют ничего общего с волей народа", - заявила Тимошенко.
По ее словам, последний социологический опрос группы "Рейтинг" подтвердил - абсолютное большинство украинцев хотят сами решить судьбу земли на референдуме и голосовать против распродажи.
"За то, чтобы провести референдум, выступают 77% людей в Украине. На него хотят прийти 75%, и 64% хотят проголосовать против продажи земли. Лишь около 30% думают, продавать землю или нет", - добавляет Тимошенко.
По ее информации, власть через ЦИК регистрирует фейковые инициативные группы для проведения референдумов по вопросам, которые команда "Батькивщины" планировала вынести на всеукраинское обсуждение.
"Они это делают для того, чтобы остановить настоящие референдумы. Вот вам и фейковое народовластие. Я хочу, чтобы президент знал, что это ему с рук не сойдет! Подписывая антиконституционные законы о распродаже сельскохозяйственной земли, он нарушил 11 статей Конституции Украины, это уголовное дело. И он предупрежден об этом моими письмами. Наша команда вместе с людьми будет добиваться проведения референдума. 22 мая мы организуем собрание инициативной группы по проведению референдума, которая уже насчитывает десятки тысяч людей. Мы будем бороться за землю", - резюмировала Тимошенко.
Напомним, согласно последним социологическим исследованиям, 77% украинцев поддерживают проведения земельного референдума, а 75% - планируют принять в нем участие.
Как известно, Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон парламентарии рассматривали с 16 марта, из-за чего работа ВР была заблокирована и другие вопросы нардепы рассматривали на внеочередных заседаниях.
Единственной фракцией, которая не дала за изменения в Земельный кодекс ни одного голоса, была "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Лидер партии назвала это голосование "черным днем в истории Украины", а референдум - "единственным способом защитить землю от распродажи".
Сейчас команда Тимошенко начала подготовку всеукраинского референдума о недопустимости распродажи сельскохозяйственной земли. В частности, открыта специальная горячая линия и назначено на 22 мая собрание инициативной группы, которая уже насчитывает более 12 тысяч человек.