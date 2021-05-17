Тимошенко: влада намагається зірвати земельний референдум 

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання погоджувальної ради.

"Цей парламент проголосував за розпродаж української землі всупереч волі народу, тому що це фейковий парламент. Всі ці голоси не мають нічого спільного з волею народу", - заявила Тимошенко.

За її словами, останнє соціологічне опитування групи "Рейтинг" підтвердило - абсолютна більшість українців хочуть самі вирішити долю землі на референдумі й голосуватимуть проти розпродажу.

"За те, щоб провести референдум, виступають 77% людей в Україні. На нього хочуть прийти 75%, і 64% хочуть проголосувати проти продажу землі. Лише близько 30% думають, продавати землю чи ні", - додає Тимошенко.

За її інформацією, влада через ЦВК реєструє фейкові ініціативні групи для проведення референдумів з питань, які команда "Батьківщини" планувала винести на всеукраїнське обговорення.

"Вони це роблять для того, щоб зупинити справжні референдуми. От вам і фейкове народовладдя. Я хочу, щоб президент знав, що це йому з рук не зійде! Підписуючи антиконституційні закони про розпродаж сільськогосподарської землі, він порушив 11 статей Конституції України, це кримінальна справа. І він попереджений про це моїми листами. Наша команда разом з людьми буде добиватися проведення референдуму. 22 травня ми організуємо збори ініціативної групи з проведення референдуму, яка вже налічує десятки тисяч людей. Ми будемо боротися за землю", - резюмувала Тимошенко.