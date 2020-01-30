Тимошенко: власть превратила рассмотрение земельного закона в фарс

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба партии)

Тимошенко убеждена, что закон противоречит национальным интересам

Закон о продаже земли противоречит национальным интересам Украины и выгоден иностранным капиталистам. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде после заседания аграрного комитета, передает корреспондент РБК-Украина.

"То, что делается сейчас в аграрном комитете, где по сути проводят фейковое заседание с фейковыми голосованиями и обсуждениями, - это ширма и заставка для того, что делается в кулуарах. Все это проводится по поручению президента Украины. Поэтому ответственность за весь этот шабаш, который устроен с распродажей украинской сельскохозяйственной земли, несет президент Украины", – сказала Тимошенко.

Политик добавила, что аграрный комитет отклонил поправки "Батькивщины", которые были направлены "на защиту земли от иностранных монополистов и кредиторов". По ее словам, партия предлагала разрешить людям продавать свои земельные паи лишь государству или местной общине, запретив иностранным банкам и кредитным учреждениям покупать землю и предоставить приоритетное право на выкуп земли фермерам, которые на ней работают.

"Сегодня вместо депутатов "Слуги народа" вы можете видеть лоббистов и продажников, а вместо председателя аграрного комитета - человека, который хочет присвоить себе землю, которая собиралась тогда, когда все было бесконтрольное и безнаказанное", - сказала Тимошенко.

Председатель партии призвала украинцев не прекращать борьбу за свою землю и не допустить принятия этого закона.

"Наша борьба за право жить на своей земле, за право оставить будущее для своих детей сегодня актуальна, как никогда. Поэтому сопротивление той политике, которая есть сегодня, - обязательно для каждого, кто готов стать за Украину", – резюмировала Тимошенко.

Как писало РБК-Украина, партия "Батькивщина" поддержала инициативу аграриев о созыве всеукраинского вече на защиту сельскохозяйственной земли.