Тимошенко: влада перетворила розгляд земельного закону на фарс

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба партії)

Тимошенко переконана, що закон суперечить національним інтересам

Закон про продаж землі суперечить національним інтересам України та вигідний іноземним капіталістам. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді після засідання аграрного комітету, передає кореспондент РБК-Україна.

"Те, що робиться зараз в аграрному комітеті, де по суті проводять фейкове засідання з фейковими голосуваннями та обговореннями, - це ширма та заставка для того, що робиться в кулуарах. Все це проводиться за дорученням президента України. Тому відповідальність за весь цей шабаш, який влаштований із розпродажем української сільськогосподарської землі, несе президент України", – сказала Тимошенко.

Політик додала, що аграрний комітет відхилив поправки "Батьківщини", які були спрямовані "на захист землі від іноземних монополістів та кредиторів". За її словами, партія пропонувала дозволити людям продавати свої земельні паї лише державі або місцевій громаді, заборонивши іноземним банкам і кредитним установам купувати землю та надати пріоритетне право на викуп землі фермерам, які на ній працюють.

"Сьогодні замість депутатів "Слуги народу" ви можете бачити лобістів та запроданців, а замість голови аграрного комітету - людину, яка хоче привласнити собі землю, що збиралася тоді, коли все було безконтрольне і безкарне", - сказала Тимошенко.

Голова партії закликала українців не припиняти боротьбу за власну землю та не допустити ухвалення цього закону.

"Наша боротьба за право жити на своїй землі, за право залишити майбутнє для своїх дітей сьогодні актуальна, як ніколи. Тому опір тій політиці, яка є сьогодні, – обов’язковий для кожного, хто готовий стати за Україну", - резюмувала Тимошенко.

Як писало РБК-Україна, партія "Батьківщина" підтримала ініціативу аграріїв щодо скликання всеукраїнського віча на захист сільськогосподарської землі.