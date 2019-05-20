Тимошенко: я верю, что изменения, которых ждут люди, начинаются

Верховная рада "наработала" на досрочные выборы, не принимая необходимые для страны законы, именно поэтому "Батькивщина" готова к ним и, без сомнения, примет участие. Об этом написала Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, поддержав решение президента Украины распустить парламент.

В то же время, отметила лидер "Батькивщины", Верховная рада должна принять решения, которые не смогла принять за время своей работы.

"Первое – надо безотлагательно принять новый закон о выборах. Который будет без коррупции, без подкупа, такой, на который ждут люди. Нельзя идти на досрочные выборы по старой избирательной системе. Второе, что нужно сегодня стране – это поменять всех силовиков – генерального прокурора, председателя Службы безопасности Украины, министра обороны. И это тоже должен сделать этот парламент. Два месяца ждать еще до смены силовиков – это будет неправильно", – убеждена политик.

Кроме того, отметила Тимошенко, эта Рада должна принять закон, который полностью готов к рассмотрению – о наказании за незаконнне обогащение, а также решить вопрос о понижении тарифов на все.

"И думаю, что парламент готов к такой работе", – сказала она.

Председатель партии также надеется, что даже эта Рада может уйти красиво, а не коррумпированной, лоббистской, такой, что изменила интересы людей.

"Я верю, что между демократическими, патриотическими силами и новым президентом может быть достигнуто взаимопонимание, и мы полностью готовы к сотрудничеству", – подытожила Тимошенко.