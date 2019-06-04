ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тимошенко верит в результаты системных изменений

Новости » Политика    04.06.2019 - 13:15
Тимошенко верит в результаты системных изменений
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По словам Тимошенко, перед Украиной открылось окно возможностей

После президентских выборов перед Украиной открылось окно возможностей, которые мы должны использовать для подлинно системных изменений. Об этом Юлия Тимошенко сказала на заседании Национального форума "Трансформация Украины", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

По ее словам, имитация изменений, поверхностный, ситуативный подход вместо системной работы может только убить доверие людей.

"Сегодня функция нового президента – стать генератором совместной работы для реальных изменений в стране. У него, возможно, нет достаточно опыта, но есть все возможности собрать лучшие интеллектуальные силы, которые имеют опыт и желание, и создать интегральную работу", – отметила лидер "Батькивщины", и добавила, что изменения не могут сводиться лишь к замене фамилий.

Тимошенко отметила, что инициированный ею Новый курс создавался именно как системная стратегия: "Мы готовы все отдать, всем помочь. Главное – не терять веру и энергию на изменения и совместно работать".

По убеждению политика, глубокая трансформация Украины должна начаться с изменения роли функций подотчетности государственных институтов, которые теперь являются несбалансированными, неответственными и неподконтрольными обществу, меняя Конституцию.

Создание независимого правосудия, отметила Тимошенко, является предпосылкой привлечения инвесторов к стране: "К сожалению, сегодня, право частной собственности, как и другие права и свободы людей, у нас должным образом не защищены".

Следующий шаг изменений, отметила Тимошенко, – сосредоточение на укреплении общин, которые сейчас не имеют доступа к экономическому развитию и к земле.

"Батькивщина" призывает дать Зеленскому возможность выполнить свои обязанности
Новости Украины ТимошенкоБатькивщина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь