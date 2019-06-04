Тимошенко верит в результаты системных изменений

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По словам Тимошенко, перед Украиной открылось окно возможностей

После президентских выборов перед Украиной открылось окно возможностей, которые мы должны использовать для подлинно системных изменений. Об этом Юлия Тимошенко сказала на заседании Национального форума "Трансформация Украины", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

По ее словам, имитация изменений, поверхностный, ситуативный подход вместо системной работы может только убить доверие людей.

"Сегодня функция нового президента – стать генератором совместной работы для реальных изменений в стране. У него, возможно, нет достаточно опыта, но есть все возможности собрать лучшие интеллектуальные силы, которые имеют опыт и желание, и создать интегральную работу", – отметила лидер "Батькивщины", и добавила, что изменения не могут сводиться лишь к замене фамилий.

Тимошенко отметила, что инициированный ею Новый курс создавался именно как системная стратегия: "Мы готовы все отдать, всем помочь. Главное – не терять веру и энергию на изменения и совместно работать".

По убеждению политика, глубокая трансформация Украины должна начаться с изменения роли функций подотчетности государственных институтов, которые теперь являются несбалансированными, неответственными и неподконтрольными обществу, меняя Конституцию.

Создание независимого правосудия, отметила Тимошенко, является предпосылкой привлечения инвесторов к стране: "К сожалению, сегодня, право частной собственности, как и другие права и свободы людей, у нас должным образом не защищены".

Следующий шаг изменений, отметила Тимошенко, – сосредоточение на укреплении общин, которые сейчас не имеют доступа к экономическому развитию и к земле.