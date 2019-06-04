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Тимошенко вірить у результати системних змін

Новини » Політика    04.06.2019 - 13:15
Тимошенко вірить у результати системних змін
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

За словами Тимошенко, перед Україною відкрилося вікно можливостей

Після президентських виборів перед Україною відкрилося вікно можливостей, які ми маємо використати для справді системних змін. Про це Юлія Тимошенко сказала на засіданні Національного форуму "Трансформація України", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

За її словами, імітація змін, поверхневий, ситуативний підхід замість системної роботи може лише вбити довіру людей.

"Сьогодні функція нового президента – стати генератором спільної роботи для реальних змін у країні. Він, можливо, не має достатньо досвіду, але є всі можливості зібрати кращі інтелектуальні сили, які мають досвід та бажання, і створити роботу інтегральну", – зазначила лідер "Батьківщини", додавши, що зміни не можуть зводитися лише до заміни прізвищ.

Тимошенко зазначила, що ініційований нею Новий курс створювався саме як системна стратегія: "Ми готові все віддати, в усьому допомогти. Головне – не втрачати віру та енергію на зміни і спільно працювати".

На переконання політика, глибока трансформація України має розпочатися зі зміни ролі функцій підзвітності державних інституцій, які наразі є незбалансованими, невідповідальними та непідконтрольними суспільству, змінюючи Конституцію.

Створення незалежного правосуддя, наголосила Тимошенко, є передумовою залучення інвесторів до країни: "На жаль, сьогодні, право приватної власності, як і інші права та свободи людей, у нас належним чином не захищені".

Наступний крок змін, зазначила Тимошенко, – зосередження на зміцненні громад, які зараз не мають доступу до економічного розвитку та до землі.

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