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Тимошенко: украинцы никогда не поддержат "мирное" соглашение, которое отдает территорию врагу

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Илона Свиридова

Единственный реалистичный путь к миру - победа Украины на поле боя. Получив достаточное количество необходимого вооружения, наша армия сможет вернуть оккупированные территории, что гарантированно приведет к ослаблению и дальнейшему свержению режима Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера партии "Батькивщины" Юлии Тимошенко для португальского Sol.

"Для меня есть три составляющие победы. Первая - создать необходимые условия в части поставки вооружений, в накоплении критической массы вооружений, что позволит начать масштабное контрнаступление уже осенью этого года. Вторая - вернуть все территории, оккупированные русскими. Третья - уничтожить режим Путина в России в результате его громкого поражения на поле боя в Украине", - отметила Юлия Тимошенко.

Затяжная война, по ее убеждению, может ослабить единство Запада и усилить путина. Зато даже нынешние события на юге Украины могут решающе повлиять на исход этой войны.

"Если российскую армию разгромят на юге, то будет деморализация, раздробленность и крах кремлевского режима. Это было бы поражение с огромными внутренними последствиями", - добавляет политик.

В то же время она объяснила, почему дипломатический путь завершения войны пока невозможен. По ее словам, страна-агрессор выдвигает нереалистичные условия для "мирного" соглашения, как отказ от оккупированных территорий Донецка, Луганска и Крыма, разоружения украинской армии и гарантия невступления в любой организации коллективной обороны.

"Ни один украинец - от детей до пенсионеров, от врачей до военных - никогда не согласится на такие условия. Это был бы путь не к миру, а к новой войне за год-два только через ослабление Украины. Самой циничной частью их условий, пожалуй, является то, что Украина признает Россию одним из гарантов будущей безопасности Украины", - отметила Тимошенко.

Поэтому Тимошенко призвала западных лидеров не полагаться на такие условия и понять, что подписание подобного "мирного соглашения" станет "прелюдией к следующей волне конфликта".

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