Тимошенко: українці ніколи не підтримають "мирну" угоду, яка віддає територію ворогу

"Для мене є три складові перемоги. Перша - створити необхідні умови в частині постачання озброєнь, у накопиченні критичної маси озброєнь, що дозволить розпочати масштабний контрнаступ вже восени цього року. Друга - повернути всі території, окуповані росіянами. Третя - знищити режим путіна в росії внаслідок його гучної поразки на полі бою в Україні", - зазначила Юлія Тимошенко.

Затяжна війна, на її переконання, може послабити єдність Заходу та посилити путіна. Натомість навіть нинішні події на півдні України можуть вирішально вплинути на результат цієї війни.

"Якщо російську армію розгромлять на півдні, то буде деморалізація, роздробленість і крах кремлівського режиму. Це була б поразка з величезними внутрішніми наслідками", - додає політик.

Водночас вона пояснила, чому дипломатичний шлях завершення війни наразі неможливий. За її словами, країна-агресор висуває нереалістичні умови для "мирної" угоди, як-от відмова від окупованих територій Донецька, Луганська та Криму, роззброєння української армії та гарантія невступу до будь-якої організації колективної оборони.

"Жоден українець - від дітей до пенсіонерів, від лікарів до військових - ніколи не погодиться на такі умови. Це був би шлях не до миру, а до нової війни за рік-два лише через ослаблення України. Найцинічнішою частиною їхніх умов, мабуть, є те, що Україна визнає росію одним із гарантів майбутньої безпеки України", - зауважила Тимошенко.

Відтак Тимошенко закликала західних лідерів не покладатися на такі умови та зрозуміти, що підписання подібної "мирної угоди" стане "прелюдією до наступної хвилі конфлікту".