Тимошенко: украинского газа хватит для нормального прохождения отопительного сезона

Украинского газа достаточно, чтобы обеспечить Украину природным газом для нормального прохождения отопительного сезона, даже если на улице будет -20° С.

"Сегодня мы добываем 19-20 миллиардов кубометров газа. В год нам нужно 17 миллиардов, учитывая, что из-за войны производство частично не работает, а люди - уехали. Куда чиновники собираются деть еще 2 миллиарда нашего газа и говорят о дефиците? Если правильно хозяйничать, то дефицита не будет. Если эффективно поддержать угольную отрасль и положить на склады хотя бы 2,5 миллиона тонн - а у нас есть такая возможность - никакого энергетического дисбаланса не будет", - заявила Тимошенко.

Она также добавила, что себестоимость добычи отечественного газа составляет примерно 3 гривны, а в Европу его можно продать по 3 доллара за куб. Чтобы помешать коррупционерам провести эту сделку, она настаивает на том, чтобы правительство и парламент взяли под контроль вопрос экспорта украинского газа.

"Чиновники из "Нафтогаза" собираются экспортировать наш газ для того, чтобы определенные частные компании заработали деньги на этой разнице, а для украинцев они будут закупать газ по 3 доллара за кубометр - и это без НДС, транспортировки и тому подобное. Я считаю, что сейчас должен на полную мощность заработать единогласно создана специальная следственная комиссия в парламенте и взять под контроль каждый грамм украинского природного газа", - добавила Тимошенко.

По ее словам, власть должна сделать все необходимое, чтобы Украина выстояла во время войны зимой, а люди - дополнительно не страдали.

"Если Запорожская АЭС будет выведена окончательно из строя оккупантами, нам надо запастись дополнительным углем. Но если украинский газ не будет забираться на экспорт, а будет отдаваться украинцам, страна нормально пройдет зиму", - убеждена политик.