Тимошенко: украинская земля должна принадлежать украинцам

Наша земля должна принадлежать тем, кто на ней живет и работает, – украинцам, и приносить деньги в украинский бюджет. Об этом Юлия Тимошенко заявила, комментируя обнародованные сегодня данные социсследования группы "Рейтинг".

Так, согласно опросу 73% украинцев против продажи земли, 81% против продажи ее иностранцам, 74% за "земельный" референдум.

"Фактически социологи подтвердили то, о чем не устает говорить "Батькивщина", - обратила внимание лидер "Батькивщины".

Кроме того, Тимошенко отметила, только граждане Украины должны решать на всенародном референдуме судьбу крупнейшего национального богатства - сельскохозяйственной земли.

Напомним, сегодня был обнародован масштабный опрос "Отношение украинцев к введению продажи земли", проведенный социологической группой "Рейтинг".

Так, три четверти украинцев против продажи земли и за "земельный" референдум, а 81% респондентов выступает против продажи земли иностранцам.