Тимошенко: українська земля має належати українцям

Наша земля повинна належати тим, хто на ній живе та працює, – українцям, і приносити гроші в український бюджет. Про це Юлія Тимошенко заявила, коментуючи оприлюднені сьогодні дані соцдослідження групи "Рейтинг".

Так, згідно з опитуванням 73% українців проти продажу землі, 81% проти продажу її іноземцям, 74% за "земельний" референдум.

"Фактично соціологи підтвердили те, про що не втомлюється говорити "Батьківщина", - звернула увагу лідер "Батьківщини".

Окрім того, Тимошенко наголосила, лише громадяни України мусять вирішувати на всенародному референдумі долю найбільшого національного багатства - сільськогосподарської землі.

Нагадаємо, сьогодні було оприлюднено масштабне опитування "Ставлення українців до запровадження продажу землі", проведене соціологічною групою "Рейтинг".

За ним, три чверті українців проти продажу землі та за "земельний" референдум, а 81% респондентів виступає проти продажу землі іноземцям.