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Тимошенко: в Украине достаточно ресурсов на достойную жизнь людей и развитие страны

Киев, Среда 19 августа 2020 16:21
Тимошенко: в Украине достаточно ресурсов на достойную жизнь людей и развитие страны
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Антисоциальные решения действующей власти Тимошенко объясняет отсутствием профессионализма

Если власть действительно решила забрать у одиноких мам средства, выделенные на содержание ребенка, за якобы перерасчет выплат, назначенных в помощь на период карантина - "Слуги народа" в очередной раз доказали, что не имеют предела цинизма и жестокости.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает сайт политсилы.

"Что дальше? Завтра будут отбирать пенсии, потому что президенту не хватает на содержание государственной дачи, на которую он недавно переехал? Мое возмущение вызвано, в частности, и тем, что я точно знаю - в Украине достаточно ресурсов и на достойную жизнь людей, и на развитие! Я думаю, все помнят, что в разгар финансового кризиса мой правительство платило большие деньги как помощь при рождении ребенка: 2,5 тысячи долларов на рождение первого ребенка, 5 тысяч - второго ребенка и 10 тысяч - на рождение третьего и последующих детей", - заявила Тимошенко

Антисоциальные решения действующей Тимошенко объясняет отсутствием профессионализма.

"Беда в том, что у руля государства оказались случайные люди, которые не имеют представления об экономических процессах и не способны отодвинуть от кормушки старых и новых коррупционеров. Каждый должен заняться своим делом", - добавляет Юлия Тимошенко.

Напомним, ранее появилась информация, что в Украине у матерей-одиночек начали требовать обратно выплаченную им социальную помощь. В случае невозврата денег чиновники угрожают подать в суд. Об одном из таких случаев рассказал врач Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет" Арсен Ильин.

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