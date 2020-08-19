Тимошенко: в Україні достатньо ресурсів на достойне життя людей та розвиток країни

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Антисоціальні рішення чинної влади Тимошенко пояснює відсутністю професіоналізму

Якщо влада дійсно вирішила забрати в одиноких мам кошти, виділені на утримання дитини, через нібито перерахунок виплат, призначених на допомогу на період карантину - "Слуги народу" вкотре довели, що не мають межі цинізму та жорстокості.

Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, повідомяє сайт політсили.

"Що далі? Завтра відбиратимуть пенсії, бо президенту не вистачає на утримання державної дачі, на яку він нещодавно переїхав? Моє обурення викликане, зокрема, й тим, що я точно знаю - в Україні достатньо ресурсів і на достойне життя людей, і на розвиток! Я думаю, всі пам’ятають, що в розпал фінансової кризи мій уряд платив великі гроші як допомогу при народженні дитини: 2,5 тисячі доларів на народження першої дитини, 5 тисяч - другої дитини й 10 тисяч - на народження третьої і наступних діток", - заявила Тимошенко.

Антисоціальні рішення чинної влади Тимошенко пояснює відсутністю професіоналізму.

"Біда в тому, що біля керма держави опинилися випадкові люди, які не мають уявлення про економічні процеси і не здатні відсунути від годівниці старих і нових корупціонерів. Кожен має зайнятися своєю справою", - додає Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що в Україні у матерів-одиначок почали вимагати назад виплачену їм соціальну допомогу. У разі неповернення грошей чиновники загрожують подати в суд. Про один з таких випадків розповів лікар Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит" Арсен Ільїн.