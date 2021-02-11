Тимошенко: Украине нужен новый Кабмин, который направит страну к восстановлению

В сложной ситуации, в которой Украина оказалась сегодня, президент должен стать центром объединения патриотических и профессиональных сил. В то же время, направить страну в направлении развития сможет новое и профессиональное правительство.
Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".
"Сейчас не время друг друга политически и информационно "убивать". Я считаю, что в сложной ситуации президент должен обратиться ко всем без исключения фракций парламента и честно сказать, какая на самом деле беда в Украине. Он должен призвать к единению всех. Я считаю, что только объединение всех интеллектуальных и профессиональных сил страны даст нам возможность выхода из тяжелого состояния", - заявила Юлия Тимошенко.
Направить страну в диаметрально противоположном от сегодняшнего направления развития, по мнению лидера "Батькивщины", сможет обновленное профессиональное правительство.
"Президент должен сыграть консолидирующую роль, объединяющую и вдохновляющую - для того, чтобы получить еще один шанс путем обновления правительства создать для страны совсем другую структуру развития. Я буду убеждать президента так действовать. Я очень хочу верить, что так произойдет", - отметила Тимошенко.
Напомним, ранее сообщалось, что Юлию Тимошенко считают наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра.
В частности, политолог Константин Бандаренко отмечал, что Тимошенко, будучи премьер-министром, в свое время справилась с кризисами, подобными сегодняшним.
Этим, по мнению аналитиков, объясняется и существенный рост поддержки "Батькивщины", которое последние месяцы фиксируют социологи.