Тимошенко: Україні потрібен новий Кабмін, який скерує країну до відновлення

"Зараз не час одне одного політично й інформаційно "вбивати". Я вважаю, що в складній ситуації, що склалася, президент мусить звернутися до всіх без винятку фракцій парламенту і чесно сказати, яка насправді біда в Україні. Він має закликати до єднання всіх. Я вважаю, що тільки об’єднання всіх інтелектуальних і професійних сил країни дасть нам можливість виходу з тяжкого стану", - заявила Юлія Тимошенко.

Скерувати країну в діаметрально протилежному від сьогоднішнього напрямку розвитку, на думку лідера "Батьківщини", зможе оновлений професійний уряд.

"Президент мусить відіграти консолідуючу роль - об’єднуючу й надихаючу - для того, щоб отримати ще один шанс через оновлення уряду створити для країни зовсім іншу структуру розвитку. Я буду переконувати президента так діяти. Я дуже хочу вірити, що так станеться", - зазначила Тимошенко.