Тимошенко: у Украины есть все основания ходатайствовать о списании внешнего долга

Осознав, что украинцы защищают от врага не только Украину, но и весь мир, партнеры смогут оказать реальную помощь. Главное - четко озвучить государственную позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в эфире программы "Право на власть".

Тимошенко подчеркнула, что во время встречи Владимира Зеленского с вице-президентом США Камалой Гаррис на Мюнхенской конференции безопасности 19 февраля, президент должен поднять вопрос списания долгов Украины, чтобы освобожденные средства направить на укрепление армии.

"Наш внешний долг составляет около 52 млрд долларов. Мы не имеем права самостоятельно прекратить его уплату, но можно провести переговоры с фактически вторым человеком в США и объяснить, что эти средства мы сейчас обязаны использовать для создания сильной армии для выполнения функции сдерживания. Даже если эскалация пройдет через несколько недель, это не значит, что страна останется в покое. Нам нужна армия №1, которая будет такой мощности, чтобы любой агрессор, который захочет прийти в Украину, знал цену, которую он заплатит", - объяснила лидер "Батькивщины".

Кроме того, по ее убеждению, президент должен четко озвучить неприемлемость некоторых пунктов Минских соглашений для Украины и настаивать на выполнении гарантий, предоставленных Будапештским меморандумом. Также она добавила, что в рамках Будапештского меморандума можно задать вопрос об обеспечении Украины в достаточном количестве высокоэффективным оружием.

"Нам дали гарантии защищать нашу территорию, не допускать агрессии или какой-либо оккупации наших земель. Сейчас гаранты обязаны оказать помощь", - отметила глава партии.

Лидер "Батькивщины" в очередной раз подчеркнула, что страна должна объединиться - единственными должны стать президент, парламент, правительство и украинский народ.

"Нам нужно стать беспрецедентно сильными, сильными военно, и добиться списания долга. Ведь мир понимает, что мы защищаем не только Украину, мы защищаем мир", - подытожила Юлия Тимошенко.