Тимошенко: Україна має всі підстави клопотати про списання зовнішнього боргу

Усвідомивши, що українці боронять від ворога не лише Україну, але й увесь світ, партнери зможуть надати реальну допомогу. Головне - чітко озвучити державницьку позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голова партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко в ефірі програми "Право на владу".

Тимошенко наголосила, що під час зустрічі Володимира Зеленського з віце-президентом США Камалою Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції 19 лютого, президент має порушити питання списання боргів України, щоб вивільнені кошти направити на зміцнення армії.

"Наш зовнішній борг становить близько 52 мільярдів доларів. Ми не маємо права самостійно припинити його сплату, але можна провести переговори з фактично другою людиною в США та пояснити, що ці кошти ми зараз зобов’язані використати на створення сильної армії для виконання функції стримування. Навіть якщо ескалація мине через декілька тижнів, це не означає, що країна залишиться в спокої. Нам потрібна армія №1, яка буде такої потужності, щоби будь-який агресор, який захоче прийти в Україну, знав ціну, яку він заплатить", - пояснила лідер "Батьківщини".

Крім того, на її переконання, президент має чітко озвучити неприйнятність деяких пунктів Мінських угод для України та наполягати на виконанні наданих Будапештським меморандумом гарантій. Також вона додала, що в рамках Будапештського меморандуму можна поставити питання про забезпечення України в достатній кількості високоефективною зброєю.

"Нам дали гарантії боронити нашу територію, не допускати агресії чи будь-якої окупації наших земель. Зараз гаранти зобов’язані надати допомогу", - зауважила голова партії.

Лідер "Батьківщини" вкотре наголосила, що країна має об’єднатися - єдиними мусять стати президент, парламент, уряд і український народ.

"Нам треба стати безпрецедентно сильними, сильними військово, та домогтися списання боргу. Адже світ розуміє, що ми боронимо не лише Україну, ми боронимо світ", - підсумувала Юлія Тимошенко.