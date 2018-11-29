Тимошенко: Украина еще на один шаг приблизилась к Томосу

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко отметила, что мы приблизились к историческому решению

Синод Вселенского патриархата принял проект устава нашей независимой церкви, что является еще одним шагом к Томосу – официальному документу о предоставлении независимости автокефалии Украинской церкви. Об этом заявила лидер "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Мы вплотную приблизились к историческому решению, которого Украина ждала даже не годами, а целыми веками", – отметила она.

По ее словам, в тяжелые и тревожные времена люди как никогда нуждаются в добрых новостях, призывах к единению, взаимопомощи и уважению – и к себе, и друг к другу.

"Нам как воздух сейчас необходимы основания для радости, уверенности и надежды! Это добавляет нам сил и воли к жизни. К счастью, несмотря на все сегодня в Украине именно такой, светлый день", – подытожила она.