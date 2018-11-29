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Тимошенко: Україна ще на один крок наблизилася до Томосу

Новини » Політика    29.11.2018 - 21:21
Тимошенко: Україна ще на один крок наблизилася до Томосу
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко зазначила, що ми наблизилися до історичного рішення

Синод Вселенського патріархату ухвалив проект статуту нашої незалежної церкви, що є ще одним кроком до Томосу – офіційного документу про надання незалежності, автокефалії Українській церкві. Про це заявила лідер "Батьківщина" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Ми впритул наблизилися до історичного рішення, на яке Україна чекала навіть не роками, а цілими століттями", – зазначила вона.

За її словами, у тяжкі і тривожні часи люди як ніколи потребують добрих новин, покликів до єднання, взаємодопомоги та поваги – і до себе, і одне до одного.

"Нам як повітря нині необхідні підстави для радості, впевненості і надії! Це додає нам сил та наснаги до життя. На щастя, попри все сьогодні в Україні саме такий, світлий день", – підсумувала вона.

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Новини України ТимошенкоБатьківщинаТомос
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