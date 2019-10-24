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Тимошенко: Украина должна владеть и управлять своей стратегической собственностью - ГТС

Новости » Политика    24.10.2019 - 15:14
Тимошенко: Украина должна владеть и управлять своей стратегической собственностью - ГТС
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

"Батькивщина" выступает за разделение "Нафтогаза"

"Батькивщина" выступает за разделение "Нафтогаза" и настаивает на необходимости оставить 100% ГТС в собственности и в управлении государства. Об этом Юлия Тимошенко заявила на экспертном заседании по обсуждению проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа №2239-1.

Она сообщила, что "Батькивщина" уже подготовила соответствующие поправки в законопроект, чтобы не допустить коррупционных сделок с отечественной ГТС.

"Любые манипуляции вокруг нашей стратегической собственности – передача в концессию, в аренду или в управление третьими лицами – недопустимы. Мы не дадим нашу ГТС забрать у Украины, лишить страну сверхмощной энергетической системы на европейском континенте", – отметила лидер партии.

К тому же, политик подчеркнула необходимость разделить "Нафтогаз": Украине не нужен такой монополист-посредник и этот шаг уже согласован с ЕС.

"У нас есть обязательства перед европейскими партнерами – разделить добычу, транспортировку и хранение природного газа. Нельзя допустить перекрестного субсидирования, смешения балансов. Следствием перекрестного субсидирования и нечестного обращения с финансами является то, что деньги, которые зарабатывает ГТС, получает "Нафтогаз". И не перечисляет их "Укртрансгазу", сознательно доводя его до искусственного банкротства", – сказала она.

Так, Тимошенко предлагает отделить государственное предприятие "Укртрансгаз" от "Нафтогаза", и "ГТС со всеми хранилищами эксплуатировать как государственное предприятие и не будет никаких проблем с перекрестным субсидированием".

По ее словам, необходимо также отделить от "Нафтогаза" и "Укргаздобычу", чтобы те, кто добывает газ, получал деньги от потребителей без коррупционных посредников.

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Новости Украины БатькивщинагазТимошенко
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