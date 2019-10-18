Тимошенко призвала правительство разработать новый бюджет

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, что в предложенном бюджете старая система тарифов

Предложенный властью проект бюджета на следующий год сохраняет старые подходы к формированию жизни страны, поэтому "Батькивщина" не поддерживает такую его редакцию. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отметила во время выступления с трибуны парламента, сообщает пресс-служба политсилы.

"Бюджет на следующий год - ключевая стратегия жизни страны. От всех органов власти люди ожидали фундаментальных изменений, но то, что мы предлагаем, сохраняет старые подходы", - сказала она.

Команда "Батькивщины", отметила председатель партии, предлагала учесть несколько важных вещей. Прежде всего надо принять закон о деоффшоризации.

"Мы вместе с ЕС отработали идеальную модель, где никто не сможет работать с оффшорами. В первый год плюс 67 млрд грн в доходную часть. Достаточно недели, чтобы это сделать. Но это не учтено", - констатировала она.

В бюджете отсутствует увеличение доходов от легализации потоков товаров через таможню, другого подхода детенизации с точки зрения новой налоговой системы, нет никаких шагов относительно инвестиционной политики, отсутствует новая политика в здравоохранении, а минимальный прожиточный уровень в государственной смете не учтен даже для пенсий и зарплат, добавила политик.

Кроме того, отметила Тимошенко, в бюджете имеется старая система тарифов, уменьшение субсидий.

"Такую редакцию мы не можем поддержать. Мы дали полное изложение относительно доходов и расходов, как сделать прагматичный бюджет. Давайте сделаем другой реальный бюджет. Мы готовы сотрудничать", - подытожила председатель партии.